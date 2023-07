Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibe von Reisebus eingeschlagen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagmorgen, 17. Juli, zu einem beschädigten Reisebus im Ortsteil Eckernfeld gerufen.

Ein Anrufer meldete der Einsatzleitstelle eine zerstörte Scheibe an einem in der Straße Am Stadion abgestellten Reisebus. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei dem Schaden um einen Einbruch in den Bus handelte und sicherten Spuren am Tatort. Was genau entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall und bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell