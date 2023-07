Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeieinsatz in Wohnung

Bremerhaven (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am heutigen Montagmittag im Bremerhavener Stadtteil Mitte.

Aufgrund einer möglichen Bedrohungslage wurde die Polizei Bremerhaven gegen 13.00 Uhr alarmiert. Ein Mann hatte in einer Wohnung in der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe der Gasstraße eine Gewaltstraftat angekündigt. Vorsorglich alarmierte Spezialeinsatzkräfte konnten die Person sichern. Die Polizei hatte die Lage vor Ort ständig unter Kontrolle und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung oder Dritte. Der Betroffene befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde einer Bremerhavener Klinik zugeführt.

