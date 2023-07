Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb bedroht Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagnachmittag, 18. Juli, zu einem Ladendiebstahl im Stadtteil Mitte gerufen, bei dem der Täter geflohen ist.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mann zunächst in einem Bekleidungsgeschäft im "Mein Outlet-Center" versucht, hochwertige Markenkleidung zu stehlen. Als eine aufmerksame Mitarbeiterin das bemerkte, sprach sie den Mann deutlich an und er verließ das Geschäft offenbar ohne Stehlgut. Sein Beutezug ging aber nun im nächsten Bekleidungsgeschäft weiter: Dieses Mal vollendete er seine Tat und entwendete mehrere T-Shirts. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Geschäft in Richtung des Columbus-Centers. Ein bereits vor Ort befindlicher Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma informierte per Funk seine Kollegen und verfolgte den mutmaßlichen Dieb. Als er den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, bedrohte dieser den Sicherheitsmann. Der Täter gab an, bewaffnet zu sein. Die Spur des weiter flüchtenden Täters verlor sich dann im Parkhaus an der Straße Am Alten Hafen.

Der flüchtige Mann wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: - etwa 35-50 Jahre alt - etwa 1,60 m groß - südländischer Phänotyp - grauer Stoppelhaarschnitt - bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und schwarzer Hose

Die Polizei Bremerhaven bittet nun Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

