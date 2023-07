Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb versucht, acht Flaschen Schnaps an der Kasse vorbeizuschmuggeln

Bremerhaven (ots)

Als einer der ersten Kunden betrat gegen am Sonnabendmorgen, 22. Juli, gegen 7 Uhr ein 35-jähriger Mann einen Supermarkt an der Schiffdorfer Chaussee in Bremerhaven-Geestemünde. Als er den Laden fünf Minuten später verlassen wollte, bezahlte er an der Kasse lediglich eine Flasche Cola - nicht jedoch die insgesamt acht Flaschen Schnaps, die er in einer Tasche mit sich führte. Mitarbeiter hatten den 35-Jährigen jedoch zuvor dabei beobachtet, wie dieser die Raki- und Whiskeyflaschen im Verkaufswert von mehr als 160 Euro aus dem Regal in einen Einkaufswagen gelegt hatte. Vor dem Bezahlvorgang war es dem Mann offenbar gelungen, den Alkohol in eine Tasche zu stecken - mit dem Ziel, diese unbemerkt nach draußen zu tragen. Als die Supermarkt-Angestellten den mutmaßlichen Ladendieb zur Rede stellten, verhielt dieser sich renitent und versuchte gewaltsam, den Laden zu verlassen. Dabei wurde ein Markt-Mitarbeiter leicht verletzt. Schließlich gelang es den Angestellten, den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Zudem erhielt der Beschuldigte vom Supermarkt ein umfangreiches Hausverbot.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell