POL-LIP: Detmold. Frau bei Verkehrsunfall in Auto eingeklemmt.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Barntruper Straße/Richthofenstraße/Braker Straße ereignete sich am Mittwochmittag (31.01.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus ihrem Auto geborgen werden musste. Gegen 12.30 Uhr war ein 87-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Skoda Fabia auf der Barntruper Straße in Richtung Barntrup unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er trotz für ihn rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dort prallte er mit dem VW Polo einer 44-Jährigen zusammen, die auf der Richthofenstraße auf dem Weg in Richtung Lemgo war. Die Detmolderin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte mussten die Tür aufbrechen, um die Frau aus ihrem Wagen zu bergen. Die VW-Fahrerin erlitte leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Auch ihre 83-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Lobenswert zu erwähnen sind eine Zeugin, die umgehend den Notruf wählte, und eine Ersthelferin, die sich direkt nach dem Unfall um die Insassen des VW kümmerte. Beide Autos waren durch starke Beschädigungen, die insgesamt auf rund 14.000 Euro geschätzt werden, nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle blieb für rund 1,5 Stunden gesperrt.

