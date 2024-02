Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Von Straße abgekommen und überschlagen.

Lippe (ots)

Auf der Hohenborner Straße kam es am Mittwochmorgen (31.01.2024) zu einem Allleinunfall eines Autofahrers. Der 40-Jährige aus Bad Pyrmont war gegen 9.15 Uhr mit seinem Audi A3 in Richtung Lügde unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Straße abkam. Dort prallte er gegen ein Abflussrohr aus Beton, so dass sich der Audi überschlug und schließlich auf dem Grünstreifen liegen blieb. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Hohenborner Straße blieb kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell