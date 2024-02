Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer beim Abbiegen auf Parkplatz erfasst.

Lippe (ots)

In der Schloßstraße wurde ein Radfahrer am Mittwochnachmittag (31.01.2024) gegen 14.50 Uhr von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Nach einem Wendemanöver im Bereich einer Tankstelle fuhr ein 44-Jähriger aus Leopoldshöhe mit seinem Ford Focus kurzzeitig auf der Schloßstraße in Richtung Rudolph-Brandes-Allee, um direkt wieder nach rechts auf einen Supermarkt-Parkplatz abzubiegen. Dabei kreuzte er einen Geh- und Radweg, auf dem er augenscheinlich einen Radfahrer übersah. Der 60-Jährige aus Bad Salzuflen war auf seinem Pedelec in Richtung Kreuzung Schloßstraße/Walhallastraße unterwegs. Der Ford prallte gegen den Radfahrer, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

