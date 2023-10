Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Bundesautobahn A 57; 26-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Kleve - Goch (ots)

Am Samstagabend, 7. Oktober 2023 um 18:00 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Bundesautobahn A 57 an der Anschlussstelle Goch einen 26-jährigen Polen als Beifahrer eines in Hamm zugelassenen Personenkraftwagen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Da er den ihm auferlegten Bewährungsauflagen nicht nachgekommen war, muss der Gesuchte nun eine zweijährige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle wurde der Verurteilte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve eingeliefert.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.

Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

