BPOL NRW: Einkaufswagen ins Gleis gestoßen - Bundespolizisten nehmen Aggressor fest

Samstagmorgen (07. Oktober) soll ein Mann im Essener Hauptbahnhof einen Gegenstand vom Bahnsteig ins Gleisbett gerollt haben. Dieser verhielt sich zunehmend aggressiver und wurde schlussendlich in Gewahrsam genommen.

Gegen 03:15 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine äußerst aggressive Person. Der Mann soll sich auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Essen in Begleitung von zwei Mitarbeitern (28, 58) der Deutschen Bahn AG befinden. Der 39-Jährige wurde vor Ort an den Armen von diesen festgehalten. Dabei schrie er lautstark und war augenscheinlich alkoholisiert. Der 28-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass der Mann zuvor einen Einkaufswagen über einen Bahnsteig geschoben und diesen anschließend in das Gleisbett gestoßen habe. Anschließend habe der Deutsche sich in Richtung Ausgang entfernen wollen. Ein 37-jähriger Bahnmitarbeiter veranlasste unverzüglich eine Sperrung des Gleises 7 und zog den Einkaufswagen aus dem Gleisbereich. Anschließend verfolgte er den Verursacher und stellte diesen mit Hilfe von zwei weiteren Sicherheitsmitarbeitern.

Die Einsatzkräfte fesselten den 39-Jährigen und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Sie durchsuchten den Essener nach Ausweisdokumenten und fanden seinen Personalausweis auf. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Polizeibekannte mit 1,5 Promille alkoholisiert war. Da er ankündigte weitere Straftaten zu begehen, nahmen die Beamten ihn fest. Anschließend brachten sie den Mann zur Unterbindung weiterer Delikte in das Gewahrsam der Polizei Essen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

