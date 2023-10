Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßlichen Dieb ertappt - Bundespolizei findet weiteres Stehlgut auf

Essen - Mülheim a.d.R. (ots)

Am Freitagmittag (06. Oktober) soll ein Mann in einem Buchladen und einem Lebensmittelgeschäft in Essen Gegenstände an sich genommen haben, ohne diese zu bezahlen. Bundespolizisten stellten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Gegen 12:45 Uhr soll ein Mann in einem Discounter im Hauptbahnhof Essen Ware im Wert von ca. 60 Euro entwendet haben. Ein Mitarbeiter informierte die Bundespolizei. Diese stellten in dem Rucksack des 44-Jährigen sechs Etuis mit Preisschildern im Wert von ca. 240 Euro fest. Zur Herkunft machte der eritreische Staatsbürger widersprüchliche Angaben. Wenig später gab er dann gegenüber den Beamten an, dass er die Gegenstände gestohlen habe, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren.

Der Mann aus Mülheim an der Ruhr begleitete die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache. Bei einer Durchsuchung fanden diese dann eine Konsumeinheit Heroin auf. Auch die Drogen stellten die Polizisten sicher.

Ein Fingerabdruckscan bestätigte schließlich zweifelsfrei die Identität des Mannes. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen zweifachen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell