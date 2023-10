BPOL NRW: "Upskirting" am Düsseldorfer Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Smartphone sicher

Münster - Ascheberg (ots) - Das wünscht sich niemand: Man befindet sich in einer hilflosen Lage und bekommt statt Hilfe nur die Drohung mit Schlägen. So geschehen am Donnerstagabend (5. Oktober) gegen 18.30 Uhr im Zug von Ascheberg nach Münster. Ein 19-Jähriger sackte bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof Münster aufgrund eines Krampfanfalls zusammen und lag ...

mehr