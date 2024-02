Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung in Bürogebäude.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen (30./31.01.2024) brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Straße Am Gelskamp ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten und beschädigten sie sämtliche Räumlichkeiten. Sie entwendeten Feuerlöscher, eine Feuerdecke und mehrere Fahrzeugschlüssel und flüchteten in unbekannte Richtung. Wie hoch der angerichtete Schaden und der Wert der Beute ist, steht noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

