Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Euskirchen (ots)

Zu einem völlig unerwarteten Zusammenstoß kam es für eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW in einem Kreisverkehr bei Palmersheim mit einem weiteren Fahrzeug. Die Fahrerin befand sich in der Samstagnacht (25.11.2023) gegen 23.55 Uhr im Kreisverkehr, als ein 25-jähriger Fahrer ebenfalls in die Kreisbahn einfuhr und beide Fahrzeuge aufeinanderprallten. Verletzt wurde dabei niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der junge Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe. Eine vor Ort durchgeführte Messung bestätigte dies und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entgegen dem Willen des Mannes wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

