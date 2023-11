Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrszeichen beschädigt und Führerschein verloren

Hellenthal (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend (25.11.2023) gegen 19:25 Uhr einen PKW-Fahrer der in Schlangenlinien auf der K68 bei Rescheid unterwegs gewesen ist. Sie beobachteten, wie der 60-jährige PKW-Fahrer in einer Fahrbahnverschwenkung gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dieses und sein Fahrzeug beschädigte. Ungefähr 100m nach der Unfallstelle hielt der Unfallfahrer an und begutachtet schwankend den Schaden an seinem Fahrzeug. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort einen Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurden dem PKW-Fahrer untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

