POL-EU: Kasse mit Bargeld entwendet

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 23. November, kam es gegen 19 Uhr auf der Frauenberger Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur Unfallzeit befuhren drei Pkw-Fahrer hintereinander die Frauenberger Straße aus Richtung Königsberger Straße kommend in Fahrtrichtung Carmanstraße. In Höhe der Kreuzung Malmedyer Straße/ Frauenberger Straße/ Bergerstraße beabsichtigte der vorderste Fahrzeugführer nach links in die Bergerstraße einzubiegen. ...

