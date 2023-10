Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist einem bisher Unbekannten die Flucht nach einem Ladendiebstahl in der Straßburger Straße gelungen. Der mutmaßliche Täter hatte zuvor ein Parfum entwendet, wurde jedoch von einen Ladendetektiv entdeckt. Darauf angesprochen begleitete er den Detektiv zurück in den Laden. Hier entledigte sich der mutmaßliche Täter dem Diebesgut, stieß einen Zeugen beiseite und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Königsberger Straße. Beschrieben wurde er wie folgt: Ungefähr 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und einem Drei-Tage-Bart, sein Alter wurde auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er soll eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine Sonnenbrille getragen haben. Weitere Hinweise zur Identität des Gesuchten nehmen die zuständigen Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851/893-0 entgegen.

