Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Montag hatte sich eine 16-Jährige am Bahnhof über die Sozialen Medien mit einem bisher Unbekannten verabredet und getroffen. Nachdem sich die jungen Frau nach dem Treffen mit einem im Bereich befindlichen Bekannten unterhalten hatte und danach zusammen mit ihrer Schwester in einen Bus gestiegen war, stürmte plötzlich der vermutlich eifersüchtige Unbekannte in den Linienbus und attackierte die 16-Jährige verbal und auch körperlich. Nachdem er ihr die Handtasche entrissen hatte verließ er den Bus, gefolgt von den beiden Mädchen. Bei dem erneuten Aufeinandertreffen gelang es den Mädchen die Tasche wieder zu bekommen, der Unbekannte flüchtete. Hinweise zur Identität des Gesuchten, der als etwa 25 Jahre alt, 160 cm groß, dunkelhäutig und bekleidet mit einer blauen Jeans und schwarzen Jacke beschriebenen Mann, nehmen die zuständigen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 entgegen.

