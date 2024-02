POL-DO: Ergänzung zu Pressemitteilung Nr. 0163: 7-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall in Dortmund-Höchsten außer Lebensgefahr

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0167 Zeugen sucht die Dortmunder Kriminalpolizei nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Jugendlichen am Dienstag (13.2.2024) auf der Ludwigstraße im Zentrum der Stadt. Der 16-Jährige ging um 18:40 Uhr zunächst über die Ludwigstraße und dann auf der Brückstraße in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Straße "Hohe Luft" sprachen ihn zwei 20 bis 25 Jahre alte Männer an. Sie fragten ihn ...

