POL-RE: Gladbeck/ Herten/Oer-Erkenschwick: Zeugensuche nach Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Autofahrer, der nach einem Unfall am Donnerstag gegen 13 Uhr vom Unfallort flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 11-jährige Fahrradfahrer fuhr auf der Roßheidestraße in Richtung Horster Straße. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrradfahrer. Dabei touchierte der Autofahrer das Hinterrad des Fahrrads. Der Junge stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr er Heim und informierte von dort aus die Polizei. Der flüchtige Pkw konnte wie folgt beschrieben werden: schwarzer Kleinwagen der Marke VW.

Oer-Erkenschwick

Am Donnerstag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer 6-jährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Der Unbekannte fuhr auf der Kampstraße auf dem nördlichen Gehweg, das Mädchen war auf der Stimbergstraße in Richtung Süden auf dem östlichen Gehweg unterwegs. In Höhe des dortigen Kreisverkehres kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich das Kind leicht. Der andere Beteiligte entfernte sich unerlaubt. Er wird wie folgt beschrieben: Cappy, schwarze Hose, schwarzblaue Jacke. Die 6-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können.

Herten

Die Polizei sucht einen Auto- und einen Fahrradfahrer, die am Donnerstagabend an einem Unfall beteiligt waren. Der Radfahrer, ein Junge von etwa 10 - 12 Jahren, querte gegen 19.45 Uhr die Josefstraße in Richtung Westen. Hierzu nutzte er den Radweg an der Ampel. Zeitgleich bog ein Paketzusteller von der Josefstraße auf die Kaiserstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrradfahrer stark ab und stürzte dabei. Ein Zeuge half dem Jungen auf, während sich der Paketzusteller vom Unfallort entfernte. Der Junge war leicht verletzt, entfernte sich anschließend aber ebenfalls von dort. Der Zeuge informierte im Nachgang die Polizei. Nun werden beide Beteiligten gesucht. Der Radfahrer war etwa 1,60m - 1,65m groß.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

