Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Ladendieb ein Tag nach Tat verurteilt

Recklinghausen (ots)

In einem Discounter an der Westerholter Straße ist ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden - ein Tag später wurde der 21-Jährige verurteilt. Der junge Mann wollte am Dienstagabend das Geschäft verlassen, ohne die zuvor eingesteckten Zigarettenschachteln - im Wert von mehreren hundert Euro - zu bezahlen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest, er hat keinen Wohnsitz in Deutschland. Ein Tag nach dem Ladendiebstahl - am Mittwoch - wurde der 21-Jährige im beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Recklinghausen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er muss insgesamt 600 Euro zahlen, aufgeteilt in 60 Tagessätze zu je 10 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem Ladendiebstahl ein zweiter Täter beteiligt, die Ermittlungen zu ihm dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell