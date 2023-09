POL-RE: Gladbeck: Unfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer

Recklinghausen (ots) - Herten: Auf einem Parkplatz an der Schloßstraße hat es eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein blauer Hyundai Genesis an der rechten Heckseite beschädigt. Die Unfallflucht passierte vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, möglicherweise aber auch schon etwas eher. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Haltern am See: Auf der Danziger Straße wurde ein blauer VW Golf ...

