Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Trickdiebinnen stehlen Schmuck

Willich (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr klingelte es an der Wohnung einer 87-jährigen Frau auf der Parkstraße in Willich. Über die Sprechanlage meldete sich eine Frau, die etwas für die Nachbarn abgeben wollte. Die Seniorin öffnete die Haustür und eine unbekannte Frau erschien kurz darauf an der Wohnungstür im dritten Geschoss des Hauses. Die Unbekannte gab vor, etwas aufschreiben zu wollen, und die Seniorin ließ die Frau in die Wohnung. Kurz darauf betrat eine zweite Frau den Hausflur. Die erste Frau lenkte die Seniorin ab, und beide Frauen verließen nach ca. 10 Minuten die Wohnung. Danach stellte die 87-Jähige den Diebstahl von Schmuck fest. Die erste Frau war 30-40 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß. Sie hatte schwarzes Haar, zu einem Dutt zusammengesteckt. Sie trug Kleidung in roter und blauer Farbe. Die zweite Frau war etwa 35 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Sie hat schwarze Haare und einen dunklen Teint. Sie trug beigefarbene Kleidung und eine beigefarbene Kappe mit goldfarbenen Verzierungen. Die Kriminalpolizei in Kempen bittet um Hinweise auf die Diebinnen über die 02162/377-0. /wg (949)

