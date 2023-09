Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Exhibitionist mit Fahrrad unterwegs

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag gegen 17.15 Uhr waren zwei jugendliche Mädchen auf der Leuther Straße in Kaldenkirchen zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe von 'Fressnapf' kam ihnen ein Mann auf einem Fahrrad entgegen, der sich den Mädchen dann in schamverletzender Weise präsentierte. Die Mädchen liefen weiter. Der Mann fuhr den beiden noch einige Meter nach, drehte dann aber um. Der Mann ist etwa 50-60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine Glatze oder sehr kurze helle Haare und einen Stoppelbart. Bekleidet war er unter anderem mit einer grauen Jogginghose. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise auf den Mann über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (947)

