POL-VIE: Niederkrüchten: Hecke bei Abflämmarbeiten versehentlich in Brand gesetzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Um kurz nach 4 Uhr am Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Elmpt gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die unbekannten Täter in einem dunklen Pkw in Richtung Overhetfeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Menschen kamen nicht zu Schaden, die über der Sparkassenfiliale gelegene Wohnung ist nicht bewohnt. Ob die Statik des Gebäudes Schaden genommen hat, wird ...

