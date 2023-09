Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Unfälle mit Radfahrenden - drei Verletzte

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstag kam es im Kreis Viersen zu gleich drei Unfällen, bei denen eine Radfahrerin oder ein Radfahrer verletzt wurde. Um 13:30 Uhr ereignete sich die erste Kollision auf der Krefelder Straße in Willich. Eine 9-jährige Willicherin fuhr mit zwei Freundinnen auf dem dortigen Radweg. Sie wollte neben ihren Freundinnen fahren und scherte zur Seite aus und übersah dabei die entgegenkommende 43-jährige Radfahrerin aus Willich. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt. Um kurz nach 17 Uhr kam es erneut zu einem Zusammenstoß. Diesmal mussten Einsatzteams nach Lobberich zur Straße Dyck, dortige Autobahnabfahrt. Ein 62-Jähriger Autofahrer aus Kreuzau wartet zunächst an vor dem Fahrradweg. Beim Anfahren sieht er den bevorrechtigten 59-jährigen Nettetaler auf seinem Pedelec nicht und fährt ihn an. Der Nettetaler wurde durch den anschließenden Sturz leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Der letzte Unfall mit Beteiligung eines Radfahrenden ereignete sich um 21:15 Uhr auf der Dülkener Straße in Viersen. Ein 22-jähriger Viersener parkte sein Auto rückwärts aus einer der Parklücken an der Dülkener Straße aus. Dabei übersah er den 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Viersen. Dieser konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. /cb (946)

