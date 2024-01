POL-FR: Weil am Rhein: Farbschmierereien am Tor vom DLRG - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In der Nach von Sonntag, 28.01.2024 auf Montag, 29.01.2024 gelangte bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln der Eingangstür das Innere einer Gaststätte in der Cornelia-Passage in Emmendingen. Die darin befindlichen Spieleautomaten wurden aufgebrochen und das darin befindlichen Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. ...

