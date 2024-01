Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall zwischen Neustadt und Kappel

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[L156-Neustadt/Kappel]

Am 31.01.2024, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L156 zwischen Titisee-Neustadt und Kappel. Die beiden beteiligten Pkw fuhren in Richtung Kappel. Der vorausfahrende Pkw reduzierte seine Geschwindigkeit, nach Betätigung seines Blinkers, um nach links abzubiegen. Die hinter ihm fahrende Pkw-Fahrerin fuhr aufgrund zu geringen Abstands auf den vorausfahrenden Pkw auf. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EURO.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell