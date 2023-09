POL-KN: Lastenfahrrad entwendet und beschädigt (15.09.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, auf der Stuttgarter Straße passiert ist. Eine 82-Jährige fuhr mit einem VW T-Cross auf der Stuttgarter Straße in Richtung Oberndorf. An der Ampelkreuzung bog die Frau nach links in Richtung ...

mehr