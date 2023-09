Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Kreuzung Stuttgarter Straße/ Montendre-Straße- 12.000 Euro Blechschaden (19.09.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, auf der Stuttgarter Straße passiert ist. Eine 82-Jährige fuhr mit einem VW T-Cross auf der Stuttgarter Straße in Richtung Oberndorf. An der Ampelkreuzung bog die Frau nach links in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 3,5 Tonner eines 59-Jährigen, der auf der Geradeaus- und Rechtsabbiegespur der Bahnhofstraße in Fahrrichtung Schillerhöhe unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

