Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug und Bekleidung gestohlen

Jena (ots)

Durch Zeugen wurde am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus hinter der Kirche zugange waren. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Haustür und begaben sich sodann in den Kellerbereich. In der weiteren Folge durchwühlten die Täter drei Kellerabteile und entfernten sich mit ihrer Beute, bestehend aus Bekleidung, Werkzeugen, Elekrotechnik sowie den jeweiligen Vorhängeschlössern, unerkannt aus dem Haus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

