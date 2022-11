LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden konnte in der Weimarer Innenstadt ein Sprayer auf frischer Tat festgestellt werden. Der 32-Jährige war gerade dabei ein sog. Tag an eine Fassade im Bereich des Goetheplatzes zu sprühen, als er von Zeugen des Geschehens festgehalten und in der Folge der informierten Polizei übergeben wurde. Bei genauerer Betrachtung der Umgebung wurden noch mehrere frische Schriftzüge festgestellt, die dem Mann zuzuschreiben sind. ...

