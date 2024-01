Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nach von Sonntag, 28.01.2024 auf Montag, 29.01.2024 gelangte bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln der Eingangstür das Innere einer Gaststätte in der Cornelia-Passage in Emmendingen.

Die darin befindlichen Spieleautomaten wurden aufgebrochen und das darin befindlichen Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

