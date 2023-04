Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Wochenende zwei Männer

Hamm (ots)

Zwei gesuchte Männer hat die Bundespolizei am Wochenende bei Kontrollen im Hauptbahnhof Hamm verhaftet.

Am Samstagabend (15. April) haben Bundespolizisten einen 45-jährigen Deutschen verhaftet, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg vorlag. Aus einer Verurteilung wegen Leistungserschleichung war die Geldstrafe von 500 EURO nicht beglichen. Da der Hamburger die offene Summe nicht beibringen konnte, wird er die Strafe in den nächsten 50 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt absitzen müssen.

Am Sonntagmorgen haben die Einsatzkräfte einen 36-Jährigen verhaftet. Nach dem Deutschen wurde gefahndet, weil er nach einem Ausgang nicht wieder in die Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel zurückgekehrt war. Er wurde umgehend der Justizvollzugsanstalt Hamm zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell