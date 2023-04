Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht zwei Männer mit ihrem Fahrzeug aus dem Verkehr - Fahrer ohne Führerschein - Fahrzeug mit falschem Kennzeichen - Beifahrer ohne Ausweispapiere

Aachen (ots)

Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen ein Fahrzeug an der Anschlussstelle Aachen-Laurensberg. Der 40-jährige syrische Fahrer sowie sein 43-jähriger syrischer Beifahrer reisten zuvor über die Autobahn 4 aus den Niederlanden ein.

Die Kontrolle beider Männer sowie des Fahrzeugs ergaben mehrere Fahndungserfolge. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen des verwendeten Fahrzeuges gehörten zu einem anderen Fahrzeug, sowie waren seit über einem halben Jahr von der Straßenverkehrsbehörde in Duisburg zur Einziehung ausgeschrieben. Einen Eigentumsnachweis für das Fahrzeug konnte der Fahrer ebenfalls nicht erbringen.

Der Fahrer wurde der zuständigen Autobahnpolizeiwache in Broichweiden übergeben. Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verdacht des Kennzeichenmissbrauches, Verdacht des schweren Diebstahls und Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutz verantworten müssen.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass er seinen Beifahrer ohne die benötigten Grenzübertrittspapiere nach Deutschland befördert hatte. Deswegen brachten ihn die Beamten noch wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise zur Anzeige.

Sein Beifahrer wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und konnte wenig später die Dienststelle verlassen. Zuvor händigte man ihm noch eine Anlaufbescheinigung, sich beim Ausländeramt in Bochum zu melden, aus.

Das Fahrzeug sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt.

