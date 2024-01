POL-FR: Bonndorf: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Montag 29.01.2024 wurde gegen 14:00 Uhr ein Brand in einer Schülertoilette in der Neunlindenschule gemeldet. In einer Toilette im Erdgeschoß war durch bislang unbekannte Täterschaft in einem Spender deponiertes Toilettenpapier angezündet worden. Das in Brand geratene Papier entzündete den aus Kunststoff bestehenden Behälter was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Nachdem zwei Schüler ...

mehr