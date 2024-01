POL-FR: Weil am Rhein: Brand eines Carports

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 29.01.2024 auf Dienstag, 30.01.2024, wurden in Wyhlen wieder zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug jeweils eine Fahrzeugscheibe ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Aus einem Fahrzeug, welches auf dem Kirchplatz stand, wurden ein Tablet sowie eine Geldbörse entwendet. Aus einem weiteren Fahrzeug, welches in der ...

mehr