POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw-Aufbrüche in Wyhlen - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht von Montag, 29.01.2024 auf Dienstag, 30.01.2024, wurden in Wyhlen wieder zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug jeweils eine Fahrzeugscheibe ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Aus einem Fahrzeug, welches auf dem Kirchplatz stand, wurden ein Tablet sowie eine Geldbörse entwendet. Aus einem weiteren Fahrzeug, welches in der Klostergasse stand, wurde Fahrzeugpapiere entwendet. Aus einem dritten Fahrzeug, welches wohl unverschlossen war und in der Baumgartnerstraße stand, wurden eine Geldbörse und ein Tablet entwendet.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

