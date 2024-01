Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Taschendiebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank dem Hinweis einer Zeugin konnte am Montag, 29.01.2024, ein 30-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, der versucht haben soll einen Taschendiebstahl zu begehen. Die Zeugin habe auf dem Rathausplatz gegen 15.45 Uhr beobachtet wie der 30-Jährige von hinten sehr nahe an einen lebensälteren Herrn, welcher mit einem Rollator unterwegs war, herangetreten sei und in die rechte Jackentasche des lebensälteren Herren gegriffen habe. Der 30-Jährige bemerkte wohl, dass ihn die Zeugin beobachtete, habe von der Tat abgelassen und entfernte sich vom Rathausplatz. Die Zeugin habe dem lebensälteren Herrn noch zugerufen, diese habe aber nicht reagiert. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 30-jährige Tatverdächtige in der Straßenbahn angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Diebesgut konnte bei dem 30-Jährigen nicht festgestellt werden. Zudem war der 30-Jährige aufgrund eines vorangegangen Diebstahls per Haftbefehl ausgeschrieben. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

