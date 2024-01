Polizei Bonn

POL-BN: Täter bei Tageswohnungseinbruch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Donnerstag (25.01.2024) gegen 11:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Masurenweg in Tannenbusch einzubrechen. Der Täter hebelte die Haustür auf und betrat das Gebäude. Dort wurde er von dem Hausbewohner überrascht. Daraufhin verließ der Unbekannte das Haus. Der Tatverdächtige kann bislang wie folgend beschrieben werden: Etwa 1,55 - 1,65 m groß, ca. 50 Jahre alt- dunkle Strickmütze. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell