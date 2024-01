Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Döner um jeden Preis

Erfurt (ots)

Ein 37-Jähriger verlor am Samstag die Kontrolle, als er an einem Dönerladen abgewiesen wurde. In den frühen Morgenstunden hatte der Mann beabsichtigt sich eine Mahlzeit zu genehmigen. Allerdings schloss der Verkäufer in diesem Moment das Geschäft in der Erfurter Innenstadt. Erzürnt darüber, attackierte der Mann den Verkäufer mit einer Flasche und verletzte ihn dabei leicht. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals ging der 37-Jährige auch auf drei Polizisten los. Gegen den Mann wurde u.a. Pfefferspray eingesetzt. Zudem wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei versuchte er die Beamten zu verletzten, indem er nach ihnen trat und biss. Mit Anzeigen im Gepäck wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde der Mann aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Klinik eingewiesen. (JN)

