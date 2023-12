Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wasserkocher auf Herd geriet in Brand

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Mühlenanger, Donnerstag, 14.12.2023, 00.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

In Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Mühlenanger" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Auf Grund eines auf einer heißen Herdplatte abgestellten Wasserkochers entstand eine starke Rauchentwicklung. Hierdurch schlugen die in der Küche befindlichen Feuermelder Alarm, worauf ein Nachbar aufmerksam wurde. Die 77-jährige Wohnungsmieterin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Keller des Mehrfamilienhauses.

Umgehend wurde durch den 28-jährigen Nachbarn der Notruf abgesetzt und die restlichen Bewohner informiert. Eine vollständige Evakuierung wurde durch die Feuerwehr veranlasst.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde kein Bewohner des Hauses verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Es waren rund 30 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell