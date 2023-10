POL-PDTR: Pkw in Tiefensteiner Straße (Nähe Seniorenheim)in Idar-Oberstein zerkratzt

Wiltingen (ots) - Am Samstag den 14.10.2023 kam es im Zeitraum von 12:25 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Wiltingen. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung K133 (Konz), kam beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen frontal mit der Verkehrsbeschilderung auf einer dortigen Verkehrsinsel. Anschließend ...

