Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

An dem zurückliegenden Wochenende wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 93 Vorgänge erfasst und bearbeitet. Hierunter fielen 37 Strafanzeigen, 11 Verkehrsunfälle und 45 sogenannte sonstige Vorgänge ohne strafrechtliche Relevanz.

Am 13. Oktober 2023 kam es in den Abendstunden im Bereich des Maler-Wild-Wegs zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrzeugführer beim Rangieren mit einer Mauer und Hecke kollidierte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme räumte der 57-jährige Fahrzeugführer den Konsum von Alkohol ein. Dies wurde durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest mit über 2 Promille bestätigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet sowie eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am vergangenen Samstag, den 14.10.2023, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Mikrowelle zu einer Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer eines Altenheims in der Nordtorstraße in Idar-Oberstein. Neben der Polizei Idar-Oberstein befand sich die Feuerwehr Idar-Oberstein mit starken Kräften vor Ort. Nach fachkundiger Lüftung des betroffenen Patientenzimmers wurde diese durch den Rettungsdienst vorsorglich zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

Weiterhin kam es in den Morgenstunden des 15. Oktober im Bereich der Alten Poststraße zu einem Alleinunfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin eines Mercedes Benz von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 80-jährige Fahrzeugführerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell