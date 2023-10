Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Wiltingen (ots)

Am Samstag den 14.10.2023 kam es im Zeitraum von 12:25 Uhr bis 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Wiltingen. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung K133 (Konz), kam beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen frontal mit der Verkehrsbeschilderung auf einer dortigen Verkehrsinsel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbigen Pkw mit Stufenheck handeln, welches vermutlich deutliche Beschädigungen am Frontbereich aufweist. Insgesamt entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell