Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Inhaftierung nach Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in Erfurt wurde am Wochenende ein 35-Jähriger hinter Gitter gebracht. Der Mann war gemeinsam mit einer 34-Jährigen am Freitagabend gewaltsam in die Wohnung eines 38 Jahre alten Mannes in der Andreasvorstadt eingedrungen. Dort gingen die drei Beteiligten mit verschiedenen Gegenständen aufeinander los. Mehrere Anwohner wurden auf den Streit aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Wohnungsinhaber wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pärchen erlitt leichte Verletzungen. Gegen alle Beteiligten wird nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 34-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Richter erließ gegen ihn einen Haftbefehl. (JN)

