Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl an Spezialgarage

Heiligenstadt (ots)

Am Samstag wurden in der Johann-Wolf-Straße in Worbis Türen einer Garage abgerissen und in Gänze entwendet. Die Türen entstammen einer Spezialanfertigung für die geschützte Lagerung von einem Krankenfahrstuhl vor der Witterung. An der Garage ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell