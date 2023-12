Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachten ohne Baum

Heiligenstadt (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend 18:30 Uhr bis Samstagmorgen 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem umfriedeten Platz in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt eine Vielzahl an "Weihnachtsbäumen". Durch Übersteigen der Umfriedung erlangten die unbekannten Täter Zugriff auf die "Weihnachtsbäume". Es ist ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro entstanden.

