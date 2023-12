LPI-NDH: Renter erleiden Betrug

Heiligenstadt (ots) - Der 21jährige Fahrzeugführer eines VW Polo befuhr am Samstagabend in Holungen die Schachtstraße. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt und die Fahrtüchtigkeit überprüft. Nunmehr darf sich der Mann einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen, da ein Alkoholisierungsgrad von 0,60 Promille festgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

