Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus in Caaschwitz

Gera (ots)

Caaschwitz: Ein Einfamilienhaus in der Vorstadt geriet in den vergangenen Tagen ins Visier von Einbrechern. Demnach drangen diese im Zeitraum vom 18.10.2023 - 20.10.2023 gewaltsam in das Haus ein und verursachten dabei Sachschaden. Die Eigentümer selbst waren nicht zu Hause. Anschießend durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie letztlich etwas stahlen ist derzeit noch unbekannt. Die Kripo in Gera ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0274836/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell