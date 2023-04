Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Zukunftstag 2023 im Lüneburger Behördenzentrum "Auf der Hude"

Lüneburg (ots)

Heute war es wieder soweit. Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause konnte die Polizeidirektion Lüneburg gemeinsam mit weiteren Behörden aus dem Haus den Zukunftstag 2023 ausrichten. Polizeirätin Nina Sommer begrüßte knapp 50 gespannte Schülerinnen und Schüler im Behördenzentrum "Auf der Hude". Als Gastgeber fungierten in diesem Jahr - neben der Polizeidirektion Lüneburg - das Gewerbeaufsichtsamt, das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg sowie das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung. Der Tag begann nach der Begrüßung für die Schülerinnen und Schüler mit einer Vorführung der Polizei-Diensthunde, die unter anderem beim Suchen von Gegenständen ihre "Spürnase" unter Beweis stellten. Natürlich durfte auch ein Blick in die Kooperative Leitstelle Lüneburg nicht fehlen. Hier werden sämtliche Polizei-Notrufe aus unserem Zuständigkeitsbereich angenommen und bearbeitet. Dazu zählen die Landkreise Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Rotenburg, Stade und Uelzen. Der abschließende Programmpunkt fand bei der Bereitschaftspolizei in Lüneburg (Teil der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen) statt. Hier konnte der polizeiliche Nachwuchs einmal probieren, wie schwer die Polizeiausrüstung der Bereitschaftspolizei tatsächlich ist. Insgesamt waren sich alle Beteiligten einig: Direkte Praxiseinblicke verschaffen bleibende Eindrücke! Es war ein äußerst spannender und interessanter Tag. Zum Glück können solche Veranstaltungen wieder in gänzlicher Normalität stattfinden.

